Sinan Can in race voor 'Europees journalist van het jaar 2018'

NIJMEGEN - De Nijmeegse documentairemaker Sinan Can is genomineerd voor de prestigieuze titel ' Europees journalist van het jaar 2018 '. Can maakt veelgeprezen documentaires voor BNN/VARA over met name de Arabische wereld en begeeft zich regelmatig in gevaarlijke gebieden.

De prijs is bedoeld voor reporters die op buitengewone manier te werk gaan om nieuwe stemmen te laten horen. Er zijn ruim twintig genomineerden uit diverse landen van Europa. Uit Nederland is verder ook EO-programmamaker Tijs van den Brink kandidaat. De winnaar wordt 19 oktober bekend.

Eervol

Voor Sinan Can (1977) is dit al de negende keer dat hij in de race is voor een prestigieuze prijs. Hij kreeg al eerder de Clara Meijer-Wichman penning 2013 voor zijn serie Uitgezet en werd benoemd tot Journalist voor de Vrede 2016-2018 door het Humanistisch Vredesberaad.

,,Ik word er echt verlegen van, maar het is vooral leuk en eervol’’, reageert hij opgetogen. ,,Dit is de tweede keer dat ik een nominatie heb buiten de landsgrenzen, de eerste keer was in Los Angeles met de IDA Award. Op 19 oktober is de uitreiking en hoop ik de prijs mee naar Nijmegen te nemen.’’

Specialist

Can geldt als specialist op het gebied van de Arabische wereld na enkele ingrijpende tv-reportages en -series, waarvoor hij regelmatig in brandhaarden als Irak, Syrië en Libië was. In Bloedbroeders zocht hij met de Armeense acteur Ara Halici herinneringen aan en sporen van de Armeense genocide.

Voor de reeks De Arabische Storm bezocht hij de locaties die belangrijk waren voor de Arabische Lente. Bij 'In het spoor van IS' maakt hij de ineenstorting van het kalifaat van dichtbij mee. In 'De verloren kinderen van het kalifaat' nam hij vader Houssein mee en bracht hij hem samen met zijn dochter en haar twee dochters, die gevangen zaten in een Koerdisch kamp.