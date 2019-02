Sinan Can is niet de Mol: ‘Ik ben niet lui. Dat was tactiek’

Sinan, ben je nu eigenlijk teleurgesteld dat je niet gewonnen hebt?

Kijk, je gaat er toch naar toe om te winnen. Het is geen vakantie van drie weken. Het is een spel. Het is dan jammer dat het net voor de finale mis gaat. Mijn tactiek was op zich efficiënt. Iedereen denkt dat ik lui was, maar dat was een keuze. Ik kon mensen goed observeren. Het was dus geen luiheid maar tactiek. Maar aan het eind zit ik dus toch niet goed. Jammer, maar niet het einde van de wereld natuurlijk.’’



Over die tactiek. Je stond er inderdaad om bekend dat je weinig uitvoerde tijdens de opdrachten. Je kreeg zelfs een eigen hashtag, #watgaatsinandoen. Wat vond je daarvan?

,,Ik vond het heel grappig. Ik gebruikte hem zelf ook. Een mede kandidaat zei tegen me: ‘als jij wint schrijf je historie, want dan ben je de eerste winnaar die niks heeft gedaan’. Kijk, geld vind ik niet belangrijk. Dus daar speelde ik niet voor. Het ging mij puur om de winst. En voor de mensen die denken dat ik echt lui ben. De mensen die me kennen, weten dat ik heel hard kan werken.’’



Wat vind je van de reacties, onder meer op social media?

,,Het leuke aan Wie is de Mol is dat dit altijd op een vriendelijke, soms spottende, vaak grappige toon gaat. Ik vond het erg leuk.’’



Ben je er veel op aangesproken?

Ja, voor mij is dat een grote winst. Doordat mensen mij nu kennen kijken ze ook naar mijn programma’s. Ook jonge mensen. Mijn documentaire reeks in Saudi Arabië is door veel jongeren bekeken. Dat doet Wie is de mol?