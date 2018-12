Sinan Can kijkt naar 2019 en ziet een Himalaya van een jaar

Het is dat opengeknoopte overhemd. Het zijn die krullen, het is die baard. Misschien is het ook die blik, waarschijnlijk ook omdat je die het afgelopen jaar vaak genoeg op tv en in de kranten gezien hebt, al was het misschien niet hier in zijn eigen huiskamer: Sinan Can. Empathische documentairemaker van beroep, linkse jongen van huis uit, dankbare Nijmegenaar voor de eeuwigheid. Sinan Can is de laatste maanden overal, want zijn werk is succesvol. Hij moet er ook om lachen. ,,Dan lees ik bij jullie op de site: ‘moeten ze nu alweer die Sinas interviewen?’.’’