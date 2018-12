Sinan Can nieuwe columnist van De Gelderlander

Soms zijn dat bekende mensen, vaak ook onbekende mensen. Mensen die in Hilversum en Den Haag nog wel eens ‘gewone mensen’ genoemd worden. Maar voor dat woord is hij allergisch, zegt hij in een interview met De Gelderlander dat dit weekend verschijnt.

Onderzoeksjournalist Sinan Can (1977) is vooral bekend van zijn documentaires over het Midden-Oosten, zoals In het spoor van IS en De verloren kinderen van het Kalifaat. Komend jaar verschijnt een nieuwe serie over Saudi-Arabië. Verder doet hij mee aan Wie is de Mol? en wordt hij het gezicht van een nieuw multimediaplatform van BNNVARA.