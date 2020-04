Sinan Can start inzamelingsactie voor Fatima die in de vrieskou moest sterven

NIJMEGEN - De Nijmeegse documentairemaker Sinan Can is een inzamelingsactie gestart voor twee weeshuizen in Afghanistan. Daarmee lost hij een belofte in, gedaan in een column in De Gelderlander over de 3-jarige Fatima, een aan één kant verlamd meisje dat door haar ouders in de vrieskou in een ruïne was achtergelaten om te sterven.

Zo zou ze uit haar lijden worden verlost.

‘Kinderen zijn een stuk hemel op aarde', schreef Can, die tot vorige week wekelijks een column had in De Gelderlander.

‘Het zijn de volwassenen die hen misbruiken, honger laten lijden, uitbuiten, inzetten in oorlogen. Ik wil Fatima helpen, zodat ze met fysiotherapie en hulpmiddelen straks beter kan bewegen. Het is iets kleins misschien. Maar elk individu dat we helpen, is er een. Ik heb een deel van mijn hart in Afghanistan achtergelaten en heb Fatima meegenomen naar jullie.’

Twee jaar lang

Met het weeshuis waarin Can Fatima ontmoette, was weinig mis. Fatima was daarheen gebracht nadat ze was gevonden. Can wil nu geld ophalen om twee jaar lang een fysiotherapeut te kunnen betalen die het meisje gaat helpen te bewegen en speciaal schoeisel voor haar kan kopen.

Hij was in Afghanistan om daar een paar korte documentaires te maken. ,,Als journalist maak je een verhaal en daarna ben je klaar: er is weinig nazorg voor de mensen die je tijdens het maken van zo'n verhaal hebt gesproken.”

Quote Niet een programma maken en dan denken: na ons de zondvloed ,,Toen we met het maken van dit soort documentaires begonnen, hebben we gezegd: we moeten toch iets terugdoen. Niet een programma maken en dan denken: na ons de zondvloed. Maar kijken wat we na kunnen laten. Dat is een vaste afspraak die ik met mezelf heb gemaakt.’’

‘Iets betekenen voor de kinderen’

Can wil, al is het op kleine schaal, iets betekenen voor met name de kinderen die hij op zijn buitenlandse reizen treft en die hij ziet lijden. ,,Het meest frustrerende aan mijn werk is: ik kan 1000 documentaires maken maar die gaan het verschil daar niet maken. Het brengt alleen mensen tot andere inzichten in Nederland, ik laat misstanden zien, laat het leed zien.”

,,Ik weet dat we niet alle kinderen in Afghanistan kunnen helpen, maar met een inzamelingsactie als deze maak je toch een klein verschil in het leven van deze kinderen. Ik kan Fatima niet uit die ellende halen, maar elk klein gebaar is een mooi gebaar.’’

Ruiten uit de kozijnen

Hij wil ook geld inzamelen voor een ander Afghaans weeshuis, waar hij langs ging. In het lokaal waarin ze les krijgen zijn de ruiten uit de kozijnen geschoten, zitten muren vol kogelgaten en ontbreekt een kachel. Hij zag dat de kinderen toch allemaal les wilden, al moesten ze met hun winterkleren in de klas zitten. ,,Kijk, dat is hoop.’’

Voor dit weeshuis wil hij geld inzamelen om een aannemer het lokaal te laten opknappen en een houtkachel aan te schaffen.

Geen euro aan de strijkstok

,,Alles wat er binnenkomt gaat rechtstreeks daarnaartoe.’’ Can ziet er streng op toe dat er geen euro aan de strijkstok blijft hangen. Hij is samen met een aantal vrijwilligers ook bezig ,,een hele kleine foundation op te richten, zodat we het hele jaar door van die hele kleinschalige projecten kunnen financieren, zonder overhead en gedoe.’’