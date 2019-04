Sinan over musicalster Ara Halici: ‘We zijn bloedbroeders tot het einde der dagen’

Vijf jaar geleden belde ik musicalacteur Ara Halici of hij een avontuur aandurfde, een avontuur over een gevoelig en verdrietig onderwerp. Na enige aarzeling zei hij ja en samen ondernamen we een grootse reis dwars door Turkije en Armenië en dwars door onze gemeenschappelijke geschiedenis. Dat resulteerde in de documentaireserie Bloedbroeders. Het werd confronterend, pijnlijk en ontroerend. De serie leverde mij bedreigingen en intimidaties op, maar nu, na vijf jaar, kan ik zeggen: het was het allemaal waard.



Bloedbroeders gaat over de genocide op de Armeniërs en andere minderheden in het voormalige Ottomaanse Rijk, een massamoord op ruim 1,5 miljoen Armenen, Arameeërs, Assyriërs en Grieken tijdens de Eerste Wereldoorlog in het oude Turkije. De genocide vond meer dan een eeuw geleden plaats en wordt nog steeds door een grote groep Turken ontkend. Het onderwerp zou Ara en mij meer uit elkaar dan naar elkaar toe moeten drijven, maar in de verzoening en broederschap vonden wij elkaar. Ara en ik waren toen nog geen bloedbroeders, maar werden het uiteindelijk toch.