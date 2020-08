Sint-intocht Nijmegen: coronavrij, maar nog niet zwarte-pietvrij

Checks, extra ramen en CO2-me­ters op basisscho­len voor betere ventilatie

20 augustus NIJMEGEN - Basisscholen in de regio zijn in allerijl bezig met het checken en zo nodig verbeteren van de ventilatie in de klaslokalen. Dit omdat het coronavirus mogelijk kan worden doorgegeven via luchtdeeltjes. Het virus wint al weken terrein en vanaf maandag zijn de scholen weer open.