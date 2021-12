Sintdrukte in Nijmegen? Alleen bij boekhandel en speelgoedwinkel

oproep Nijmeegse school waarschuwt ouders voor gebruik van xtc en coke door scholieren

NIJMEGEN - Op het Montessori College in Nijmegen leven zorgen over drugsgebruik onder jongeren in coronatijd. Harde cijfers over het gebruik zijn er niet, maar de rector krijgt te veel signalen dat meer jongeren op school en in hun vrije tijd drugs gebruiken dan voor corona.

