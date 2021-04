Sjoerd raakte alles kwijt en laat nu 35 hanenkuikens los in de tuin van burgemeester Bruls: ‘Ze duwen me het ravijn in’

Braziliaan­se coronavari­ant mogelijk nóg ziekmaken­der en besmette­lij­ker dan eerdere virusmuta­ties

17:17 NIJMEGEN - De meeste varianten van het coronavirus zijn geen enkele reden tot zorg, maar toevallig is de nu oprukkende Braziliaanse variant dat wél. De reden: de mutatie is mogelijk én besmettelijker én ziekmakender dan de varianten die we al kennen.