‘Skaeve huse’ zijn na 10 jaar bijna klaar, in de luwte aan de rand van de stad

Column Marcel Rözer ‘De oorlog stond zwijgend in een hoekje, onzicht­baar maar aanwezig’

Het was woensdag en de theaterzaal van LUX in Nijmegen stroomde vol. De helft met mensen uit de lokale politiek, de andere helft met publiek. Er was een livestream (dus een batterij camera’s), er was pers. Kortom, het was nét echt.

12 maart