Slachtoffer (73) schietpartij Lent bedankt vrouw die ingreep terwijl velen toekeken: ‘Zoveel lef om ertussen te springen’

Schutter in Lent is 23-jarige man, Nijmege­naar (73) die te hulp schoot raakte gewond

NIJMEGEN - De man die dinsdagmiddag op klaarlichte dag begon te schieten op het fietspad voor hotel Van der Valk in Lent, is een 23-jarige zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij beschoot een 73-jarige Nijmegenaar, die júist wilde helpen bij een conflict tussen de schutter en een vrouw. Het slachtoffer raakte lichtgewond door het schietincident.

14 september