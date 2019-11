Slachtoffer explosie drugslab met busje vol gasflessen naar Nijmeegs Radboudziekenhuis gebracht

In het groene busje stonden gasflessen. Het gebied werd afgezet met linten en de brandweer verrichtte metingen. Het busje werd bewaakt door de politie en is later afgesleept. Wat er in die flessen zit, is nog niet bekend.

De zwaargewonde man rook volgens een woordvoerder van de politie naar amfetamine (speed). Vervolgens werden politie en brandweer opgeroepen.



Drie verdachten

De politie heeft nog twee mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het drugslab. Eén van hen is ook opgenomen in het ziekenhuis. Mogelijk bestuurde die persoon het busje waarmee de zwaargewonde man naar het ziekenhuis is gebracht.



De ander zit vast op het politiebureau. Dat is de bewoner van het pand in Weert waar het drugslab in een schuur was gevestigd.