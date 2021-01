Slachtoffer schietpartij Lankforst is 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats

Naast het slachtoffer trof de politie direct na de schietpartij nog vier andere personen aan in en rond de flat waar het schietincident plaatsvond. Het gaat om twee mannen uit Nijmegen van 22 en 55 jaar, een 37-jarige vrouw uit Helmond en een 45-jarige man zonder woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt wat hun rol is bij het incident.



Of een van hen de schutter is, blijft onduidelijk. Bij de aanhoudingen zijn twee personen afgevoerd met zogenaamde kruitzakken over hun handen. Deze worden gebruikt om eventuele sporen veilig te stellen.



Dinsdagmiddag even na 15.30 uur kreeg de politie een melding van een schietincident in een woning op de tweede etage van een flatgebouw aan de Lankforst 44e straat. Hulpdiensten waaronder ook een traumahelikopter werden vergeefs ingezet; het 37-jarige slachtoffer overleed ter plaatse.