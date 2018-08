Slachtoffer te laat ingelicht, zaak-verkrachting aangehouden

Dionne Stax na Twitter­druk­te over 'NEC-trui­tje': 'Het was puur een grapje'

14:23 NIJMEGEN - De kans dat we nieuwslezeres Dionne Stax straks daadwerkelijk op de tribune gaan zien bij wedstrijden van NEC, is klein. Haar reactie op Twitter op de uitnodiging van NEC om een seizoenkaart te nemen, was afgelopen vrijdag 'puur een grapje'. ,,Het was echt niet meer dan dat’’, zegt ze in een reactie.