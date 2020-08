Slachtoffer zware mishandeling in Nijmegen is Alex (55): ‘Hoerenzoon, riepen ze. Zoiets doe je niet’

De Nijmegenaar is het slachtoffer van de zware mishandeling op het Plein 1944 . Hij was met een kennis in het Kronenburgerpark. Nietsvermoedend liep hij tegen middernacht naar huis. Totdat een groep jongeren vlak bij de Kentucky Fried Chicken op het plein flink tegen hem tekeerging, zo vertelt hij.

,,Vanuit het niets. ‘Hoerenzoon’, riepen ze naar me. En, even later: ‘Je moeder is een hoer’. Zoiets zeg je niet tegen me. Kom op, m’n moeder is 79 jaar.”