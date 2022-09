Slachtofferhulp voor buspassagiers na dodelijke botsing met Groesbeekse fietser (62); chauffeur verhoord

Update / VideoNIJMEGEN - De passagiers uit de bus die donderdagavond in Nijmegen fataal in botsing kwam met een 62-jarige fietser uit Groesbeek hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen. Dat geldt ook voor de Udenaar (50) die de bus bestuurde. Hij is na het ongeval verhoord.