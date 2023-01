Slachtoffers van bizar ongeluk in Nijmegen zijn vier vrouwen: ‘Container vloog de lucht in’

De automobilist, een vrouw van 54 uit Veghel, reed over het fietspad en reed hierbij de fietsers aan.

De vier vrouwen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw onwel is geworden achter het stuur, laat een woordvoerder een dag na het ongeluk weten. Er is geen alcohol- of drugsgebruik geconstateerd. Direct bij de auto lagen twee slachtoffers. Een ander slachtoffer lag 60 meter verderop.

Over de toestand van de slachtoffers kan de woordvoerder niets zeggen. Het onderzoek is een dag na het ongeval nog altijd bezig.

Verkeerslichten uit de grond gerukt

De vrouw reed volgens een getuige rond 17.45 uur met haar witte Kia Picanto richting de stad en raakte kort na de kruising met de Kapittelweg op het fietspad.



De getuige reed achter de auto en zag het misgaan. ,,De auto reed opeens het fietspad op. Ik dacht eerst nog dat de bestuurder bij een van de huizen langs de weg moest zijn”, laat hij weten. ,,Daarna zag ik het misgaan. De auto reed tegen een container, die de lucht in vloog en knalde tegen de stoplichten. Ik zag de auto over de zij rollen. Ja, dat was flink schrikken.”



In die kleine 200 meter raakte de auto ook enkele fietsers. Dat heeft de getuige niet meer gezien. De auto verloor waarschijnlijk ook een deel van een bumper. De verkeerslichten waren ter hoogte van de Hatertseweg uit de grond gerukt. Daar kwam de auto op zijn zij tot stilstand.

Een dag na het ongeluk is het verkeerslicht weer hersteld. De Proosdijweg is donderdagochtend nog afgesloten met politielint.

Volledig scherm Bij een ongeluk op de Sint Annastraat in Nijmegen raakten meerdere fietsers gewond © persbureau Heitink

‘Een harde klap’

Een traumahelikopter landde op het terrein van het Radboudumc. Een traumateam moest uitrukken om hulp te verlenen aan de slachtoffers. De weg werd na het ongeluk afgesloten voor hulpverlening, opruimwerk en onderzoek naar de precieze toedracht. Alle verkeer richting Malden moest lange tijd omrijden via de Hatertseweg. Verkeer stadinwaarts moest via de Kapittelweg zijn weg vervolgen.



De politie ter plaatse liet weten dat het incident ‘nog veel erger had kunnen aflopen’. Diverse aanwonenden zeggen rond het tijdstip van het ongeval ‘een harde klap’ te hebben gehoord. In een mum van tijd arriveerden brandweer, een traumahelikopter, ambulances en politie.

Was jij getuige van het ongeval of weet je meer? Laat het onze verslaggever Mitchel Suijkerbuijk weten door te mailen naar m.suijkerbuijk@gelderlander.nl.

Het punt op de Sint Annastraat van waar de auto vermoedelijk de controle over het stuur verloor:

Volledig scherm Bij een ongeluk op de Sint Annastraat in Nijmegen raakten meerdere fietsers gewond. © DG

