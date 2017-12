HAN en Radboud Universiteit gaan in de ring voor pabo-student

Zowel de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (pabo) als de Radboud Universiteit aast vanaf nu op nieuwe studenten die voor de klas willen staan. Het universitaire aanbod start komend studiejaar.

Wetenschappelijke inzichten

Met de nieuwe bachelor-opleiding hoopt de universiteit docenten af te leveren die in de klas 'wetenschappelijke inzichten kunnen vertalen naar de alledaagse praktijk'. Dat geldt voor bijvoorbeeld didactische vraagstukken rondom onderwerpen als dyslexie, pesten op school of de omgang met gescheiden ouders.

Ander voordeel is volgens de Radboud Universiteit dat scholieren meer keuzemogelijkheden hebben voor een baan in het onderwijs, wat het beroep voor meer studenten aantrekkelijker kan maken. Rector magnificus Han van Krieken: ,,Het dreigende lerarentekort is met deze opleiding helaas niet afgewend, maar de nieuwe opleiding draagt wel bij aan een oplossing.’’

De universiteit mikt bij de start op 50 tot 100 studenten. Het is de eerste puur universitaire 'pabo' in Nederland. Daarnaast bestaat behalve de traditionele pabo aan de hogeschool ook al sinds 2009 een mengvorm van universitaire en hogeschoolopleiding, de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs.

Competent

Volgens Pabo-directeur Karin van Weegen van de HAN is met de oprichting van die studierichting de compleet universitaire variant overbodig. ,,Onze afgestudeerden zijn al competent om in de volle breedte voor de klas te staan. Bij de afgestudeerden van de nieuwe Radboud-variant is dat nog maar afwachten’’, zei ze eerder tegen De Gelderlander.

Nadeel bij de universiteit is volgens haar dat de opleiding daar slechts drie jaar duurt, tegen vier jaar op de hogeschool. Studenten lopen daardoor minder stage. Omdat beide onderwijsinstituten zouden vissen uit dezelfde vijver, heeft de HAN eerder protest aangetekend bij de landelijke toelatingscommissie voor nieuwe studies. Dat protest is in maart afgewezen.