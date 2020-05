Slagerij Het Vleesch Lokaal in Hezelstraat sluit deuren

Het Vleesch Lokaal in de Lange Hezelstraat in Nijmegen sluit eind mei de deuren. Slager Gijs Verveda houdt ermee op. Niet omdat het slecht gaat, zegt Verveda. Integendeel.

Maar de 42-jarige ondernemer heeft nóg een slagerij, De Groene Weg in Arnhem. Bij dat bedrijf was hij tien jaar werknemer, vorig jaar kon hij de zaak overnemen.

Twee slagerijen is te veel

Inmiddels is gebleken dat twee slagerijen te veel is voor de ondernemer die naast zijn werk ook een jong gezin heeft. Verveda wilde Het Vleesch Lokaal overdoen aan een andere slager. ,,Een overnamekandidaat had ik ook. Maar het was best een lang traject. En omdat ik een opzegtermijn heb van een jaar, heb ik vorig jaar de huur opgezegd."

De pandeigenaar werkte niet mee aan een nieuw huurcontract met de overnamekandidaat. ,,En toen kwam corona er ook nog bij. Die onrust, de onzekerheid over de toekomst, slapeloze nachten, het werd me anderhalve week geleden teveel. Ik dacht: ik kap er mee.”

Plan was 1 juli

Het eigenlijke doel was per 1 juli te stoppen, maar nu gaat de zaak dus eind mei dicht. ,,De winkel zal dan een paar maanden leeg staan, mijn huurcontract loopt nog tot 1 oktober."

Het vertrek van de slager in het kenmerkende pand is een aderlating voor de Lange Hezelstraat. Veel klanten komen er speciaal voor naar de stad. Er is, zegt Verveda, een goede boterham te verdienen. Klanten komen uit het centrum, uit Nijmegen-West en zelfs uit Lent - vaak staan er e-bikes voor de winkeldeur.

Zaak draait goed

Dit soort klanten haalt vlees bij Het Vleesch Lokaal, kaas bij De Wit iets verderop en brood bij bakker Arend of bakker De Bie, allemaal in de Hezelstraat. ,,De zaak draait goed tot de Zomerfeesten, daarna is het altijd even wat minder, het derde kwartaal kost eigenlijk geld, en het vierde kwartaal is weer goed."

Bij Het Vleesch Lokaal werken zes mensen, de helft ervan heeft inmiddels een andere baan. ,,Zonde dat het zo loopt", zegt Verveda. Vijf jaar geleden nam hij de slagerij over van Sjek Floor, eigenaar van het pand. Die zou het pand willen verkopen. Floor was niet bereikbaar.