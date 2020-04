Slapeloze nachten door bromtoon: ‘Ik snap niet dat ik het ooit níet heb kunnen horen’

Huisartsen zien erg rustige spreekuren en maken zich zorgen

17:28 NIJMEGEN - Het lijkt erop dat patiënten het vermijden de huisarts te bellen voor iets anders dan corona. Huisartsen in de regio Nijmegen-Boxmeer komen met een oproep: bel gewoon op als het ernstig genoeg is. De huisartsen zijn er voor iedereen en het is veilig.