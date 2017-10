Bij onderhoud aan Waalbrug moet 'slim reizen' verkeersinfarct voorkomen

Nijmegenaar meldt zich na beroven van bejaarden

24 oktober ZELHEM/ NIJMEGEN - Een 39-jarige man uit Nijmegen heeft zich deze maand bij de politie gemeld, nadat duidelijke beelden van hem begin juli waren uitgezonden in Opsporing Verzocht. Daarop was te zien hoe hij in supermarkt Jumbo in Zelhem de portemonnee stal uit de tas van een 91-jarige vrouw.