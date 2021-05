Slimme computer van Radboudumc herkent kwaadaardige knobbeltjes in longen net zo goed als arts

Longkanker is bij zowel mannen als vrouwen de belangrijkste doodsoorzaak door kanker en veroorzaakt bijna 25 procent van alle sterfte door kanker. Door mensen met een verhoogd risico op longkanker jaarlijks te onderzoeken met CT-scans, kunnen longknobbeltjes in een vroeg stadium worden ontdekt. Dit verhoogt de kans op een succesvolle behandeling aanzienlijk en vermindert daarmee de sterfte aan longkanker.



Probleem van dit soort röntgenonderzoeken is dat het lastig is om op basis van de beelden onderscheid te maken tussen kwaadaardige en goedaardige knobbeltjes. En dat is belangrijk, want de meeste kleine knobbeltjes die zichtbaar worden, zijn geen tumoren in de dop maar goedaardige knobbeltjes die beter met rust gelaten kunnen worden.