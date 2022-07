UPDATE Nijmeegse politiek: ‘Winkels die bier verkopen, moeten meebetalen aan Vierdaagse­fees­ten’

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen moet in actie komen tegen ‘oneerlijke concurrentie’ van supermarkten in de Vierdaagseweek. Dat vinden politici uit de stad. Alleen over de oplossing verschillen de meningen: de verkoop verbieden of winkels laten meebetalen?

21 juli