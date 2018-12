Sloop slachthuis Hilckmann begin volgend jaar

Raad boos over ‘voorbarige’ flyers vuurwerk­vrije zones

7:32 NIJMEGEN - De gemeenteraad moet volgende week nog debatteren over vuurwerkvrije zones, toch lagen deze week in verschillende wijkcentra al folders in de schappen met wáár precies een knalverbod geldt tijdens de jaarwisseling. Een pijnlijke fout, erkende burgemeester Hubert Bruls woensdagavond in het stadhuis.