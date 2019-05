Sloop van ‘het lelijkste gebouw van Nijmegen’ is eindelijk begonnen, voor de Vierdaagse alles plat

NIJMEGEN - De sloop van het ‘lelijkste gebouw van de stad’ - en misschien wel van het land - is begonnen. De binnenkant van het Intersport-pand op de hoek van Bloemerstraat en Doddendaal in hartje Nijmegen, al jaren een steenpuist, is zelfs al grotendeels gestript.

In de Vierdaagseweek zal het terrein van de voormalige Luxor-bioscoop aan de rand van Plein 1944 helemaal leeg zijn. Dat verwacht althans eigenaar Ton Hendriks. ,,We zijn vorige week met de sloop begonnen, de binnenkant is nu al bijna helemaal leeg.”

Rood-witte linten

Op de stoep van het pand staat een grote container waar al het sloopafval in verdwijnt. Een deel van de weg is met rood-witte linten afgezet. Slopers gooien de overtollige materialen door een gat in de gevel op de eerste verdieping naar beneden. ,,Dat lint voorkomt dat voorbijgangers per ongeluk worden geraakt”, legt Hendriks uit.

Het voormalige Intersport-pand staat al meer dan vijf jaar leeg en heeft in die tijd de twijfelachtige titel Lelijkste Gebouw van Nijmegen gekregen. Er werd illegaal gewoond, drugs gebruikt en er brak enkele keren brand uit.



Zo moest eind december de brandweer uitrukken om een vuurzee te blussen en woedde er in maart opnieuw een brand, vermoedelijk aangestoken. Voor die laatste keer moesten zelfs drie nabijgelegen panden ontruimd worden.

Nieuwbouwplan