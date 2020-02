Sloopbedrijf kolencentrale Nijmegen: ‘We worden kapotgemaakt’

Engie, eigenaar van de centrale, heeft de overeenkomst met Schotte verbroken. Reden: de veiligheidsregels zouden niet altijd in acht zijn genomen. Zo zouden slopers zonder valbeveiliging op hoogte moeten werken. Ook zouden de wettelijke regels rondom asbestsanering niet altijd in acht zijn genomen, aldus Engie.



Los van het hoog opgelopen conflict loopt er een onderzoek naar het dodelijk ongeval van een 52-jarige werknemer van Schotte. Dat vond eind november plaats op het Engieterrein. Volgens zowel Engie als Schotte staat deze kwestie los van de breuk.



Naar rechter

Schotte stapt naar de rechter omdat het bedrijf meent dat Engie geen gronden heeft om de overeenkomst te ontbinden. Voor het bedrijf dreigt een miljoenenschade, zegt Schotte-advocaat Sjors Wahlbrinck. Zijn cliënt voelt zich door Engie 'kapotgemaakt'.



Het bedrijf Engie betaalt met gelijke munt terug en wil een tegenclaim indienen, kondigt een woordvoerder aan. ,,We hebben vertraging opgelopen en dat kost ons geld. Schotte is in gebreke gebleven.”



Twee jaar geleden, op 26 oktober 2017, lieten beide partijen verheugd weten dat de kogel door de kerk was: aan Schotte de eer om Elektriciteitscentrale Gelderland te gaan slopen. Het was een prestigieuze klus die ongeveer twee jaar in beslag zou nemen. Het gaat om het 95 meter hoge ketelhuis met de imposante machinezaal ervoor en een 150 meter hoge schoorsteen, een van de blikvangers van Nijmegen. Sinds november ligt de sloopt stil.