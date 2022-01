Sluisbrug Weurt blijft door storing omhoog staan: alle wegverkeer moet omrijden

Julie maakt dorpje van shops in oudste winkel­straat van Nijmegen: ‘Ik wist: dit is nu of nooit’

NIJMEGEN - Als Nijmegen een van de steden in Monopoly zou zijn, dan was de Stikke Hezelstraat een gewilde straat geweest. Broer en zus Jan Ottevanger en Julie Hoebink hebben het bordspel niet nodig om panden in een straat te veroveren. Ze hebben er drie winkels: Make My Day Women, Make My Day Men en Make My Day Atelier én een webshop.

8 januari