Sluisdeuren aan de Lage Markt in Nijmegen gesloten vanwege hoogwater

De andere coupure, bij de Grotestraat, gaat nog niet dicht. Verkeer kan niet meer via de rotonde op de Waalkade naar de Veemarkt, maar wel via de Lage Markt, de Oude Haven en de Rode Toren. Hoe lang de coupure dicht blijft is niet duidelijk, dat is afhankelijk van de waterstand. In Nijmegen is die donderdag 11,47 meter boven NAP. In de Nijmeegse haven wordt gesproken van extreem hoogwater bij een waterpeil vanaf 13,4 meter boven NAP.