Sluiting dreigt voor pas geopend Van Lymborch Huis door korten op subsidie

,,Hiermee wordt het fundament onder onze organisatie weggeslagen”, zegt directeur Rosalie Thomassen van de stichting Maelwael Van Lymborch. ,,We zijn sinds 2017 bezig met een nieuwe koers. Het Van Lymborchfestival was erg belangrijk voor onze naamsbekendheid, maar de wereldberoemde werken van de broers bleven onbekend. Dat willen we veranderen met onder meer een wauw-belevenis in het huis waar ze gewoond hebben. Verder dachten we aan een toeristische route door heel Nederland langs kunstenaarshuizen plus een inspirerend activiteitenprogramma door het jaar heen, zoals het schrijven van een kinderboek over de broers Van Lymborch.”

Den Bosch als voorbeeld

De commissie Groei, die de subsidieaanvragen heeft beoordeeld, is vooral gecharmeerd van het festival, dat juist nog maar één keer in de drie jaar gehouden wordt. Ook wijzen ze naar het Jheronimus Bosch Center als goed voorbeeld voor een nieuwe aanvraag over twee jaar. ,,Dat centrum krijgt een vaste subsidie van 85.000 euro per jaar van de gemeente Den Bosch. Dat zou ik ook wel willen”, reageert Thomassen. ,,In Nijmegen is helaas weinig geld beschikbaar voor erfgoed, het zichtbaar maken van de historie, zoals onze stichting doet. Nu dreigen we weer tussen wal en schip te vallen. Als we in de toekomst aankloppen bij andere fondsen, krijgen we als eerste de vraag: welke steun krijg je van de eigen gemeente? Ik ben bang dat ze zich dat niet hebben gerealiseerd.”