Sluiting tippelzone lijkt kansloze missie van Bruls

Bij de overige partijen overheerst vooral verbazing dat het college van burgemeester en wethouders afgelopen week een voorstel heeft ingediend waar een grote meerderheid eerder al geen heil in zag. ,,We horen geen nieuwe argumenten waarom we ineens vóór zouden moeten zijn. Na sluiting gaat het tippelen echt niet stoppen. Je dwingt deze vrouwen de illegaliteit in en daarmee naar onveilige werkplekken”, aldus raadslid Quirijn Lokker van GroenLinks.



Hoge kosten

Sinds 2007 heeft Nijmegen een officiële tippelzone. Er werken alleen prostituees met een pasje van de gemeente. De tippelzone startte met 42 tippelaarsters, nu zijn dit er nog 14. De jaarlijkse kosten, voor zorg en begeleiding, zouden liggen op 400.000 euro.



De terugloop van sekswerkers is voor Bruls een voorname reden om een streep te willen zetten door de afwerkloodsen. Straatprostitutie zou zich hebben verplaatst naar hotels en woningen. Daardoor is er volgens hem veel minder overlast op straat. ,,Het is niet voor niets dat steeds meer steden hun tippelzones hebben gesloten”, stelt Bruls.



De burgemeester ziet meer heil in het zorgvuldig begeleiden van de vaak aan drugs verslaafde tippelaarsters. Hij is bereid hiervoor geld te investeren, zodat de vrouwen kunnen kiezen voor een veiliger en gezonder leven zonder sekswerk.