'Sluiting van mountainbikepaden is slecht voor de volksgezondheid’

De Kwestie van DirkAlles onder controle willen houden is een Nederlandse ziekte. Jezelf verzekeren tegen kwaaltjes waar je nooit last van hebt. Plannen wanneer je kinderen krijgt of alvast je begrafenis regisseren door de doodskist nog bij gezond leven te bestellen.

Voor het gemak maak je een Spotifylijstje voor tijdens de crematie en hupsakee, je vertrek naar de eeuwige jachtvelden is met gerust hart geregeld.

Nergens ter wereld wordt zo dwangmatig geleefd als hier. Dat agendafetisjisme zie je zelfs terug in de manier waarop we omgaan met de natuur. Natuurlijk, Moeder Aarde wordt ook kapot gemaakt door globalisering, industrialisering, het printen van deze column en verdient derhalve bescherming.

Kwestie van Dirk Grote kwesties, kleine kwesties? Verslaggever Dirk Lotgerink laat er, gewapend met een flinke portie verwondering, zijn eigen licht op schijnen. Ook een kwestie voor Dirk? Mail dirklotgerink@gelderlander.nl.

Klik voor eerdere verslagen Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Overbescherming

Maar overbescherming kan ook een planeet creëren die eigenlijk niet meer leefbaar is. De discussie over de mountainbikepaden in de bossen van Berg en Dal en Heumen is daar een goed voorbeeld van. Als het aan de critici ligt, sluiten die namelijk.

Quote Van mijn ouders leerde ik dat je ieder levend wezen moet respecte­ren, maar wie deze drie beesten moeiteloos op één lijn zet is de nuance uit het oog verloren

,,Men roept dat een paar beestjes de mountainbikers dwarszitten”, zegt directeur van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Jaap Dirkmaat. ,,Maar het gaat wel om dieren met een beschermde status die gelijk is aan die van olifanten en pandaberen. Als daar in het buitenland niet goed mee wordt omgegaan, zijn we boos, maar hier keuren we het gewoon goed dat zulke soorten in het bos worden platgereden.”

Panda’s, olifanten en vliegende herten. De laatste is een uit de kluiten gewassen keversoort. Van mijn ouders leerde ik dat je ieder levend wezen moet respecteren, maar wie deze drie beesten moeiteloos op één lijn zet is de nuance uit het oog verloren. Een veredeld insect kan toch niet de recreatie en een gezonde leefstijl van duizenden sporters verstoren?

Vrij fietsen

Het erge is dat Dirkmaat de gang naar de rechter heeft gevonden en mocht hij succes hebben, dan volgen meer procedures die tot sluiting van álle paden moet leiden. ,,Ik zie dit als een proefproces”, aldus Dirkmaat. Tegenover Dirkmaat staat stichting MTB Routenetwerk Rijk van Nijmegen.

,,We hebben in de Westermeerwijk al een pad verlegd in verband met het vliegend hert”, zegt voorzitter Alex Peters. ,,Bovendien konden mensen eerst vrij fietsen door de bossen. Met de nieuwe routes beperken we de fietsers, en juist ook de mogelijke overlast, nu tot slechts een paar plekken.”

Bang voor een volledige sluiting en daarmee het einde van een sportief tijdperk in de bossen van Groesbeek is Peters niet. ,,We gaan in gesprek met de provincie en betrokken gemeentes. Samen komen we er vast uit.”

Quote Laten we ervoor zorgen dat we het bestaan leuk en draaglijk houden door recreatie niet te verbieden

Dialoog

Het zou fijn zijn als die dialoog inderdaad uitkomst biedt. We zullen het met zijn allen moeten doen. We moeten de natuur beschermen, maar daar mogen we zelf niet aan onderdoor gaan. Mountainbiken, de hond uitlaten of paardrijden.

Laten we ervoor zorgen dat we het bestaan leuk en draaglijk houden door recreatie niet te verbieden. Als de rechter dat ook niet doet, blijft de bevolking misschien wat langer gezond en stel ik het maken van die playlist voor bij mijn afscheid ook nog even uit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.