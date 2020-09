‘Smart-Holle Bolle Gijs’ moet strijd aangaan met Nijmeegs zwerfafval

Dat wil gemeenteraadslid Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.Nu). Hij ergert zich aan illegaal gedumpte troep, wat in zijn stad al langer een probleem is. ,,Of het nu in Meijhorst is of bij de Waalstrandjes: bij bijna elke prullenbak ontstaat een vuilnisbelt. Mensen gebruiken ze als dumpplaats. Dat moet stoppen.”