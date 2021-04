Smartshop Sahara in Nijmeegse binnenstad gesloten vanwege handel in harddrugs

NIJMEGEN - De Saharashop in de Nijmeegse binnenstad is voor een jaar gesloten op last van burgemeester Bruls. De winkel aan de In de Betouwstraat verkocht toebehoren van waterpijpen. Hij moet de deuren sluiten vanwege het faciliteren van handel in harddrugs, zo staat te lezen in een besluit van de gemeente.