‘Smoesjesman’ is weer aan de gang, nu in Nijmegen

NIJMEGEN - De ‘Smoesjesman’ is weer bezig. De man die met een vaag verhaal langs de deuren gaat om mensen een bescheiden geldbedrag afhandig te maken is dit weekend actief geweest in Nijmegen. De politie weet ervan en stelt een onderzoek in.

Eind vorig jaar belde de man aan in wijken in Arnhem, Huissen en Nijmegen. Nadat de politie op Facebook een waarschuwing had verspreid voor deze oplichter, kwamen er zo veel meldingen binnen over deze persoon dat het Openbaar Ministerie in het najaar toestemming gaf hem te arresteren. Hij is verhoord en daarna op vrije voeten gesteld.

Kalende man

Het gaat om een 36-jarige Arnhemmer, een kleine kalende man. Hij belt aan in woonwijken met een verhaal dat hij acuut geld nodig heeft. Soms stelt hij zich voor als een nieuwe buurtgenoot. Hij zegt dat hij zich heeft buitengesloten en dringend geld nodig heeft voor een treinkaartje om naar zijn werk te gaan of naar het ziekenhuis. Of vraagt een tientje te leen om te tanken.

Omdat het om kleine bedragen gaat en omdat hij zich keurig en vriendelijk opstelt, zijn mensen geneigd hem dat bedrag te 'lenen'. Hoeveel geld hij op die manier heeft verzameld, is niet bekend.

Quote Van ons wordt een gezonde achter­docht verwacht als iemand zich met een zielig verhaal aan de deur aandient Henny Sackers, Rechtsgeleerde

Babbeltruc

Volgens de Nijmeegse rechtsgeleerde Henny Sackers wordt het lastig de Smoesjesman te straffen voor oplichting. ,,Mij lijkt dat hier sprake is van de bekende 'babbeltruc'. Voor oplichting is meer nodig. De wet eist dat er dan van oplichtingsmiddelen gebruik wordt gemaakt om het slachtoffer tot afgifte van geld te bewegen.”

Dan gaat het bijvoorbeeld om het gebruiken een valse naam of valse hoedanigheid en het daarna gebruiken van ofwel 'listige kunstgrepen' of 'een samenweefsel van verdichtsels'. Sackers: ,,Dit laatste betekent in gewoon Nederlands: meer dan een leugen, een complete trukendoos. Er is behoorlijk wat bewijs nodig om een babbeltruc als oplichting te kunnen duiden."