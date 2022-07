Snel actie tegen ‘racebaan’ Weurtseweg na noodkreet wijk: ‘Voorkom dat onze kinderen slachtoffer worden’

Waterstand in rivieren wordt historisch laag: sinds 1976 in juli nog nooit zo weinig water in de Rijn

De waterstand in de rivieren gaat de komende twee weken waarschijnlijk zó hard dalen dat de scheepvaart zich er aan zal moeten passen. Het wordt filevaren op de Waal en Rijn, want al snel stroomt er nog minder water door de rivieren dan in dezelfde periode in 2018, toen de waterstand al extreem laag was.

5 juli