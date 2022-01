Snel afspraak voor test, behalve in Nijmegen: drukte neemt toe door oplopende besmettingen

Waarom Nederlan­ders de booster­prik (voorlopig) aan zich voorbij laten gaan

De een wacht op het moment waarop het niet meer te vermijden is, de ander wil de boosterprik het liefst zo lang mogelijk uitstellen zodat er voor de zomervakantie niet nog een prik in hoeft. Hoe jonger de leeftijd, hoe minder belangstelling er is de booster te nemen.

