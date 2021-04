Snel een broodje met koffie scoren zonder de winkel binnen te gaan, het kan bij de nieuwe Appie in Meijhorst

Dat zegt supermarktmanager Tom Stuart over de opening van zijn nieuwe vestiging in Nijmegen Dukenburg. ,,We krijgen veel complimenten over de moderne uitstraling van de winkel, de brede gangpaden en de overzichtelijke afdelingen. Ook zijn klanten blij met het uitgebreide versaanbod en vinden ze het fijn dat de bekende gemoedelijke sfeer is gebleven.”

De Albert Heijn is nu een stuk groter en ingericht volgens het nieuwe winkelconcept van de keten, compleet met zelfscanners, dry misting (waardoor groente en fruit langer vers blijft, JK), een ruim versaanbod, elektronische schappenkaartjes en grote beeldschermen met informatie en recepten.



Voor onderweg

Meest opvallend is wel het speciale assortiment in de hal van de super. Er is keuze uit verschillende koffies, belegde broodjes, fruit, snacks en sapjes. Klanten hoeven hiervoor niet eens de winkel in en afrekenen gaat bij een aparte zelfscankassa. Stuart: ,,Ideaal dus voor iedereen die onderweg is of tijdens werk of studie tussendoor even wat wil halen.”



Albert Heijn is de eerste nieuwe winkel die de deuren opent in het geheel opgeknapte winkelcentrum Meijhorst. Met die vernieuwing wordt na 22 jaar praten een langgekoesterde wens vervuld. In het centrum opent binnenkort ook een nieuwe Lidl. Na de zomer moet de renovatie zijn afgerond.



Vorige maand werd ook al het Albert Heijn-filiaal in winkelcentrum Dukenburg na een grondige opknapbeurt heropend.