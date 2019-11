Snel een kaartje scoren voor het concert van Paul McCartney in Nijmegen doe je zo

Dat gebeurde bijvoorbeeld bij het concert dat The Rolling Stones in 2017 in GelreDome gaven. Op de ochtend dat de kaartverkoop begon, leek het optreden binnen de kortste keren uitverkocht. ‘Leek’, want vervolgens waren nog maanden tickets verkrijgbaar.



Lukt ook dat niet? Dan rest Ticketswap, een betrouwbare doorverkoopsite van tickets voor niet al te hoge prijzen. Andere opties, zoals commerciële ticketverkoopsites of Marktplaats zijn niet altijd even betrouwbaar. Je zal de eerste niet zijn die met een ticket ‘uit de tweede hand’ wordt geweigerd bij een concert. Omdat dat kaartje meerdere keren is doorverkocht, bijvoorbeeld.



En je kunt natuurlijk altijd nog op 29 mei buiten het hek van het Goffertpark gaan luisteren naar het concert van de 78-jarige ex-Beatle...