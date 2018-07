Sneller met herseninfarct van CWZ naar Radboudumc

video Gras Goffertsta­di­on is groene oase binnen woestijn­step­pe

14:49 NIJMEGEN - Het contrast kan haast niet groter: waar de grasmat van NEC er prachtig groen bij ligt, lijken de omliggende velden in het Goffertpark op een woestijnsteppe. Alertheid is de sleutel, zegt NEC-stadionmanager Theo van Benthum: ,,Als één sproeier bij ons even niet werkt, zien we het gras direct verkleuren.’’