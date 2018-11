Sneller op de Zevenheuvelen door eiwitshake?

Binnen twee jaar zijn er drie keer zoveel laadpalen voor e-auto's in Nijmegen

8:06 NIJMEGEN - Over twee jaar moet het aantal laadpalen binnen Nijmegen uitgebreid zijn van 65 nu naar zo'n 185 in het jaar 2020. Die palen, vaak met meerdere aansluitingen, worden geplaatst als bestuurders van elektrische of hybride auto's daar naar vragen. Zo moet een dekkend netwerk over de hele stad ontstaan, waarbij de eigenaren van e-auto's nooit verder weg wonen dan 300 meter van de dichtst bijzijnde laadpaal.