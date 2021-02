Sneller scan-apparaat in CWZ ontdekt kleinere uitzaaiingen, terwijl ligcomfort groter is

Met de zogeheten PET/CT-scan worden kwaadaardige cellen en ontstekingen in het lichaam opgespoord. In het bijzonder voor patiënten met kanker die moeilijk is op te sporen en/of snel uitzaait, heeft de nieuwe scanner toegevoegde waarde.



Ook kleine afwijkingen te zien

Bij longkankerpatiënten biedt het nieuwe mogelijkheden om tumoren onder in de longen te ontdekken. Nucleair geneeskundige Maarten Vinken: ,,Kleine afwijkingen die dicht bij het middenrif liggen, konden we tot dusver niet goed in beeld brengen. Het longweefsel verplaatst zich namelijk continu door de ademhaling. De nieuwe scanner corrigeert zelf deze beweging, zodat we afwijkingen daar veel beter kunnen beoordelen.”



Betere keuze

Het nauwkeurig en vroegtijdig vaststellen van uitzaaiingen maakt een betere keuze mogelijk tussen de verschillende behandelopties. Extra voordeel van het nieuwe onderzoeksattribuut is de kortere scantijd. Een scan duurt nog maar 20 minuten, terwijl zijn voorganger er 30 tot 45 minuten over deed. Vinken: ,,Dit kan zelfs tot 10 minuten terug gebracht worden door eenmalig een hogere dosis radioactieve stof toe te dienen. Dit is handig bij ic-patiënten of patiënten met claustrofobie of veel pijn.”