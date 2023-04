Snelste vogel ter wereld legt ei boven op Stevenstoren, worden er straks valken geboren?

Nieuwe kunstwande­ling over de campus: de Walk of Wonder

De universiteit is een kunstroute rijker: de Walk of Wonder. Het rondje dat vandaag het levenslicht ziet, telt zeven halteplaatsen waar kunstwerken te bekijken of te beluisteren zijn en is geïnspireerd op de lijdensweg van Jezus. Alleen de eerste twee kunstwerken zijn af, de rest volgt later dit jaar.