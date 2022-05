Sneu: schoolreisje naar Efteling dag van tevoren per ongeluk afgezegd

Column 't Plein In de nieuwe wijk Hof van Holland krijgen verzets­deel­ne­mers straks in de straatna­men een prominente plek

In de eerste week van mei blader ik altijd terug in boeken over de oorlog. De dodenherdenking en Bevrijdingsdag geven daarvoor mij al decennia de duw. Ook de verbinding tussen mijn voornaam en een gesneuvelde Amerikaanse piloot zorgen ervoor dat ik telkens weer zoek naar mensverhalen. In militaire strategie ben ik nauwelijks geïnteresseerd.

6 mei