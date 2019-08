Snoep gestolen en vernielingen op bouwdorp Waterkwartier

De rest van de week zullen er vrijwilligers van het bouwdorp blijven slapen. Kosman: ,,Maandagavond gingen we pas om half twaalf weg, we dachten dat er niemand meer zou komen met dat slechte weer. Daar hebben we ons dus in vergist.”



Het bouwdorp kan deze zomer niet op het sportpark terecht omdat van het voetbalveld een rugbyveld wordt gemaakt. Rugbyclub The Wasps gaat er spelen. ,,Volgend jaar gaan we weer naar De Biezen”, zegt Kosman. ,,Dat hebben we al afgesproken met The Wasps. Dan kunnen we voor de jeugd misschien iets met rugby doen.”