Sommigen lopen dinsdag tóch de Vierdaagse, ondanks alle negatieve adviezen: waarom? ‘Voelt anders niet echt’

Nijmegenaar Willy Riep gaat dinsdag met een groep wandelaars van vereniging De Blarentrappers in alle vroegte van start, tussen 02.00 en 03.00 uur. ,,En ik heb al van veel mensen gehoord dat ze ook gaan.”



,,Ik ben een ervaren loper, ik loop de vijftig kilometer voor de 37ste keer. Ik heb wel gezegd: we letten op elkaar, trekken samen op. Zorg dat je alles wat je nodig hebt, meeneemt. Voldoende water.” Hij heeft zelf EHBO-papieren. ,,Ik weet waar ik aan begin, ik heb in 2006 ook verschillende wandelaars gereanimeerd op de Oosterhoutsedijk.”



Hij hoopt uiterlijk tussen 12.00 en 13.00 uur te finishen. ,,Voordeel is: we kunnen in ieder geval niet uitvallen.” Riep weet dat hij het stellige advies van de organisatie negeert. Extra druk op de zorg? ,,Nee, wij zijn goed voorbereid.”