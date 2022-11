Sommigen van ons waren verliefd op hetzelfde meisje

Op bezoek bij kunste­naars in de Krayenhoff­ka­zer­ne

NIJMEGEN - Het is een laagdrempelige manier om kennis te maken met kunst: een bezoek aan de ateliers in de Krayenhoffkazerne. In het oude defensiegebouw in Nijmegen zetten 27 kunstenaars komend weekend de deuren open voor publiek.

8 november