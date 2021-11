Sophie (19) zit in trein tegenover man die zich aftrekt en wil aangifte doen: ‘Misschien had hij wel jeuk, zei de agente’

ik mis je Ria verloor haar dierbare vriend Gerton: ‘Als ik mensen zie dansen, denk ik aan hem’

,,Ik heb dierbare vrienden verloren. Petra is gestorven in 2008. Het meest vers is het verdriet om Gerton. Hij is vorig jaar overleden. Heel vaak mis ik zijn gekke streken, humor en energie. Zo ongecompliceerd en onconventioneel als Gerton was, was niemand in mijn vriendenkring.’’

