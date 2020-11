Speciale corona-afdeling voor verpleegzorg in Nijmegen opent vandaag

Central­point sluit kantoor in Amstelveen: thuiswer­ken is blijvertje

31 oktober NIJMEGEN - Thuiswerken is vanaf 1 januari de nieuwe norm bij het Nijmeegse bedrijf Centralpoint, óók als de coronacrisis voorbij is. Het bedrijf sluit daarom het kantoor in Amstelveen waar 180 mensen hun werkplek hebben, ook al loopt het huurcontract nog een paar jaar door. Zij kunnen een aantal dagen in de week op het Nijmeegse kantoor terecht, waar 290 collega's een werkplek hebben.