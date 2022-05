Spectaculaire daling aantal Nijmegenaren in de bijstand, sterkste afname in jaren

Paul Elstak, De Kast, 2Unlimited en 3T op 10-jarig jubileum We Love the 90's

NIJMEGEN - Na twee jaar afwezigheid door de coronabeperkingen keert We Love the 90's deze zomer terug in het Goffertpark. Paul Elstak, Mental Theo, Charly Lownoise, 3T, 2Unlimited, T-Spoon en The Sunclub behoren tot de eerste acts die de organisatie bekend heeft gemaakt.

29 april