‘Speelse’ hond bijt fietsers in Nijmegen, baasje kijkt er lachend naar

Andere overeenkomst was dat het baasje de niet-aangelijnde hond rustig zijn gang liet gaan. ,,Ik fietste na een vrijgezellenfeestje in de stad over de Waalbrug terug naar Lent toen ineens de hond achter mij aan kwam. De baas lachte alleen maar en zei zogenaamd geruststellend dat de hond wilde spelen. Maar intussen had ik de tanden in mijn onderbeen staan’’, vertelt Noëlla Hasselman uit Lent. Ze hield er behalve schrik enkele wondjes en blauwe plekken aan over. ,,Ik heb een tetanusprik moeten halen en slik voor de zekerheid een week antibiotica.’’